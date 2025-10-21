Coventry tog ännu en seger – 2–1 mot Portsmouth
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Coventry vann med 2–1 mot Portsmouth
- Coventrys femte seger på de senaste sex matcherna
- Coventry avgjorde i 90:e minuten.
Segertåget fortsätter för Coventry. Mot Portsmouth borta på Fratton Park på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (1–0) och har nu fem segrar i rad i Championship.
Brandon Thomas-Asante bakom Coventrys seger
Coventry tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Brandon Thomas-Asante. Brandon Thomas-Asante fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Coventry.
Reduceringen till 1–2 kom på övertid när Mackenzie Kirk slog till och gjorde mål för Portsmouth. Mer än så blev det dock inte för Portsmouth.
Det här var Portsmouths tredje uddamålsförlust den här säsongen.
Portsmouth ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Coventry leder serien.
Den 21 april tar lagen sig an varandra igen.
I nästa match möter Portsmouth Stoke City hemma och Coventry möter Watford hemma. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 13.30.
Portsmouth–Coventry 1–2 (0–1)
Championship, Fratton Park
Mål: 0–1 (30) Brandon Thomas-Asante, 0–2 (56) Brandon Thomas-Asante, 1–2 (90) Mackenzie Kirk.
Varningar, Portsmouth: John Swift. Coventry: Milan van Ewijk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Portsmouth: 1-2-2
Coventry: 5-0-0
Nästa match:
Portsmouth: Stoke City FC, hemma, 25 oktober
Coventry: Watford FC, hemma, 25 oktober
Den här artikeln handlar om: