Coventry tog ännu en seger – 2–1 mot Portsmouth

Coventry vann med 2–1 mot Portsmouth

Coventrys femte seger på de senaste sex matcherna

Coventry avgjorde i 90:e minuten.

Segertåget fortsätter för Coventry. Mot Portsmouth borta på Fratton Park på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (1–0) och har nu fem segrar i rad i Championship.

Brandon Thomas-Asante bakom Coventrys seger

Coventry tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Brandon Thomas-Asante. Brandon Thomas-Asante fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Coventry.

Reduceringen till 1–2 kom på övertid när Mackenzie Kirk slog till och gjorde mål för Portsmouth. Mer än så blev det dock inte för Portsmouth.

Det här var Portsmouths tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Portsmouth ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Coventry leder serien.

Den 21 april tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Portsmouth Stoke City hemma och Coventry möter Watford hemma. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 13.30.

Portsmouth–Coventry 1–2 (0–1)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (30) Brandon Thomas-Asante, 0–2 (56) Brandon Thomas-Asante, 1–2 (90) Mackenzie Kirk.

Varningar, Portsmouth: John Swift. Coventry: Milan van Ewijk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-2-2

Coventry: 5-0-0

Nästa match:

Portsmouth: Stoke City FC, hemma, 25 oktober

Coventry: Watford FC, hemma, 25 oktober