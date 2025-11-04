Coventry vände halvtidsunderläge till seger

Coventry vann med 3–1 mot Sheffield United

Coventrys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Bobby Thomas avgjorde för Coventry

Coventry hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Championship mot Sheffield United. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–1 för hemmalaget Coventry.

Segern var Coventrys sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Stoke City nästa för Coventry

Sam McCallum gjorde 1–0 till Sheffield United i 25:e minuten på pass av Ben Mee. Direkt efter pausen slog Tatsuhiro Sakamoto till och kvitterade för Coventry.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Bobby Thomas och gav Coventry ledningen.

3–1-målet kom på tilläggstid när Brandon Thomas-Asante slog till och gjorde mål. Thomas-Asante fullbordade därmed lagets vändning.

Det här betyder att Coventry är kvar i serieledning och Sheffield United stannar på 22:a plats, i tabellen.

Den 25 februari tar lagen sig an varandra igen.

Coventry möter Stoke City i nästa match borta lördag 8 november 16.00. Sheffield United möter samma dag Queens Park Rangers hemma.

Coventry–Sheffield United 3–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (25) Sam McCallum (Ben Mee), 1–1 (49) Tatsuhiro Sakamoto, 2–1 (60) Bobby Thomas, 3–1 (90) Brandon Thomas-Asante.

Varningar, Coventry: Jay DaSilva, Victor Torp, Tatsuhiro Sakamoto. Sheffield United: Sam McCallum, Ben Mee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 4-0-1

Sheffield United: 2-0-3

Nästa match:

Coventry: Stoke City FC, borta, 8 november

Sheffield United: Queens Park Rangers FC, hemma, 8 november