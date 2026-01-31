Prenumerera

Coventry vann senast – nu tog Queens Park Rangers revansch

FotbollDirekt
  • Queens Park Rangers-seger med 2–1 mot Coventry

  • Nicolas Madsen avgjorde för Queens Park Rangers

  • Andra raka förlusten för Coventry

Ombytta roller var det som gällde när Queens Park Rangers tog emot Coventry på Loftus Road på lördagen. Queens Park Rangers vann matchen i Championship med 2–1 (0–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Coventry med hela 7–1.

Nicolas Madsen stod för Queens Park Rangers avgörande mål efter 73 minuter.

Queens Park Rangers–Coventry – mål för mål

Efter pausen slog Josh Eccles till på pass av Jack Rudoni och gav Coventry ledningen. I 66:e minuten slog Richard Kone till framspelad av Nicolas Madsen och kvitterade för Queens Park Rangers. I 73:e minuten avgjorde Nicolas Madsen matchen. Madsen fullbordade därmed lagets vändning.

För Queens Park Rangers gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Coventry fortfarande leder serien, på samma poäng som Middlesbrough.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Charlton. Lagen möts fredag 6 februari 21.01 på The Valley, Charlton. Coventry tar sig an Oxford United hemma lördag 7 februari 16.01.

Queens Park Rangers–Coventry 2–1 (0–0)

Championship, Loftus Road

Mål: 0–1 (53) Josh Eccles (Jack Rudoni), 1–1 (66) Richard Kone (Nicolas Madsen), 2–1 (73) Nicolas Madsen.

Varningar, Queens Park Rangers: Richard Kone. Coventry: Josh Eccles, Bobby Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 2-2-1

Coventry: 2-0-3

Nästa match:

Queens Park Rangers: Charlton Athletic, borta, 6 februari 21.01

Coventry: Oxford Utd, hemma, 7 februari 16.01

