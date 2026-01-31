Coventry vann senast – nu tog Queens Park Rangers revansch

Queens Park Rangers-seger med 2–1 mot Coventry

Nicolas Madsen avgjorde för Queens Park Rangers

Andra raka förlusten för Coventry

Ombytta roller var det som gällde när Queens Park Rangers tog emot Coventry på Loftus Road på lördagen. Queens Park Rangers vann matchen i Championship med 2–1 (0–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Coventry med hela 7–1.

Nicolas Madsen stod för Queens Park Rangers avgörande mål efter 73 minuter.

Queens Park Rangers–Coventry – mål för mål

Efter pausen slog Josh Eccles till på pass av Jack Rudoni och gav Coventry ledningen. I 66:e minuten slog Richard Kone till framspelad av Nicolas Madsen och kvitterade för Queens Park Rangers. I 73:e minuten avgjorde Nicolas Madsen matchen. Madsen fullbordade därmed lagets vändning.

För Queens Park Rangers gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Coventry fortfarande leder serien, på samma poäng som Middlesbrough.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Charlton. Lagen möts fredag 6 februari 21.01 på The Valley, Charlton. Coventry tar sig an Oxford United hemma lördag 7 februari 16.01.

Queens Park Rangers–Coventry 2–1 (0–0)

Championship, Loftus Road

Mål: 0–1 (53) Josh Eccles (Jack Rudoni), 1–1 (66) Richard Kone (Nicolas Madsen), 2–1 (73) Nicolas Madsen.

Varningar, Queens Park Rangers: Richard Kone. Coventry: Josh Eccles, Bobby Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 2-2-1

Coventry: 2-0-3

Nästa match:

Queens Park Rangers: Charlton Athletic, borta, 6 februari 21.01

Coventry: Oxford Utd, hemma, 7 februari 16.01