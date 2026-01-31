Coventry vann senast – nu tog Queens Park Rangers revansch
- Queens Park Rangers-seger med 2–1 mot Coventry
- Nicolas Madsen avgjorde för Queens Park Rangers
- Andra raka förlusten för Coventry
Ombytta roller var det som gällde när Queens Park Rangers tog emot Coventry på Loftus Road på lördagen. Queens Park Rangers vann matchen i Championship med 2–1 (0–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Coventry med hela 7–1.
Nicolas Madsen stod för Queens Park Rangers avgörande mål efter 73 minuter.
Queens Park Rangers–Coventry – mål för mål
Efter pausen slog Josh Eccles till på pass av Jack Rudoni och gav Coventry ledningen. I 66:e minuten slog Richard Kone till framspelad av Nicolas Madsen och kvitterade för Queens Park Rangers. I 73:e minuten avgjorde Nicolas Madsen matchen. Madsen fullbordade därmed lagets vändning.
För Queens Park Rangers gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Coventry fortfarande leder serien, på samma poäng som Middlesbrough.
Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Charlton. Lagen möts fredag 6 februari 21.01 på The Valley, Charlton. Coventry tar sig an Oxford United hemma lördag 7 februari 16.01.
Queens Park Rangers–Coventry 2–1 (0–0)
Championship, Loftus Road
Mål: 0–1 (53) Josh Eccles (Jack Rudoni), 1–1 (66) Richard Kone (Nicolas Madsen), 2–1 (73) Nicolas Madsen.
Varningar, Queens Park Rangers: Richard Kone. Coventry: Josh Eccles, Bobby Thomas.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Queens Park Rangers: 2-2-1
Coventry: 2-0-3
Nästa match:
Queens Park Rangers: Charlton Athletic, borta, 6 februari 21.01
Coventry: Oxford Utd, hemma, 7 februari 16.01
