Coventry vann toppmötet mot Stoke City

Coventry segrade – 1–0 mot Stoke City

Coventrys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Ephron Mason-Clark matchvinnare för Coventry

Coventry besegrade Stoke City borta i den seriefinalen med 1–0 (0–0) i Championship på lördagen.

Ephron Mason-Clark blev matchhjälte efter 86 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Coventry höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Segern var Coventrys åttonde på de senaste nio matcherna.

WBA nästa för Coventry

Det här var Stoke Citys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Coventrys andra uddamålsseger.

Stoke Citys nya tabellposition är tredje plats medan Coventry leder serien. Stoke City var sjua i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Lördag 22 november spelar Stoke City borta mot Leicester 16.00 och Coventry mot WBA hemma 13.30.

Stoke City–Coventry 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (86) Ephron Mason-Clark.

Varningar, Stoke City: Ben Pearson, Sorba Thomas, Junior Tchamadeu. Coventry: Haji Wright, Victor Torp, Kaine Hayden.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 3-0-2

Coventry: 4-0-1

Nästa match:

Stoke City: Leicester City FC, borta, 22 november

Coventry: West Bromwich Albion FC, hemma, 22 november