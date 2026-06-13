Sky Sports: Tottenham nobbar bud på mittbacken

Brighton jagar Tottenham-mittbacken Luka Vuskovic.

Nu rapporterar Sky Sports att Tottenham har nobbat det första budet.

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Brighton har lagt ett bud på Tottenhams mittback Luka Vuskovic, det var uppgifter som kom tidigare i veckan.

Nu kan Sky Sports rapportera att Tottenham har nobbat budet.

Uppgifterna säger att 19-åringen och Brighton är överens om de personliga avtalen men nu är det upp till klubbarna att komma överens om en övergångssumma.

19-åringen har under säsongen varit på lån i Hamburg där han står noterad för sex mål och en assist.

Vuskovic har kontrakt med Tottenham till sommaren 2030.