Sky Sports: Tottenham nobbar bud på mittbacken
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Brighton jagar Tottenham-mittbacken Luka Vuskovic.
Nu rapporterar Sky Sports att Tottenham har nobbat det första budet.
Brighton har lagt ett bud på Tottenhams mittback Luka Vuskovic, det var uppgifter som kom tidigare i veckan.
Nu kan Sky Sports rapportera att Tottenham har nobbat budet.
Uppgifterna säger att 19-åringen och Brighton är överens om de personliga avtalen men nu är det upp till klubbarna att komma överens om en övergångssumma.
19-åringen har under säsongen varit på lån i Hamburg där han står noterad för sex mål och en assist.
Vuskovic har kontrakt med Tottenham till sommaren 2030.
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