Coventrys segerrad fortsätter efter 2–1 mot Stoke City

Seger för Coventry med 2–1 mot Stoke City

Coventrys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jack Rudoni matchvinnare för Coventry

Det fortsätter gå bra för formstarka Coventry i Championship. På lördagen mötte laget Stoke City hemma på Coventry Building Society Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Stoke City blev 2–1 (1–1).

Jack Rudoni stod för Coventrys avgörande mål på stopptid.

Coventry–Stoke City – mål för mål

Coventry tog en tidig ledning när Haji Wright gjorde målet efter förarbete av Jay DaSilva redan i tolfte minuten. Ben Gibson stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken framspelad av Sorba Thomas.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Jack Rudoni slog till och gjorde 2–1 för Coventry.

Stoke City ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Coventry leder serien. Noteras kan att Stoke City sedan den 29 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Coventry möter Bristol C i nästa match borta lördag 7 mars 16.00. Stoke City möter samma dag Swansea City borta.

Coventry–Stoke City 2–1 (1–1)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 1–0 (12) Haji Wright (Jay DaSilva), 1–1 (45) Ben Gibson (Sorba Thomas), 2–1 (90) Jack Rudoni.

Varningar, Coventry: Bobby Thomas. Stoke City: Tommy Simkin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 4-1-0

Stoke City: 1-2-2

Nästa match:

Coventry: Bristol City FC, borta, 7 mars 16.00

Stoke City: Swansea City FC, borta, 7 mars 16.00