Coventrys segerrad fortsätter efter 2–1 mot Stoke City
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Coventry med 2–1 mot Stoke City
- Coventrys fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Jack Rudoni matchvinnare för Coventry
Det fortsätter gå bra för formstarka Coventry i Championship. På lördagen mötte laget Stoke City hemma på Coventry Building Society Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Stoke City blev 2–1 (1–1).
Jack Rudoni stod för Coventrys avgörande mål på stopptid.
Coventry–Stoke City – mål för mål
Coventry tog en tidig ledning när Haji Wright gjorde målet efter förarbete av Jay DaSilva redan i tolfte minuten. Ben Gibson stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken framspelad av Sorba Thomas.
Det matchavgörande målet kom på övertid när Jack Rudoni slog till och gjorde 2–1 för Coventry.
Stoke City ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Coventry leder serien. Noteras kan att Stoke City sedan den 29 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Coventry möter Bristol C i nästa match borta lördag 7 mars 16.00. Stoke City möter samma dag Swansea City borta.
Coventry–Stoke City 2–1 (1–1)
Championship, Coventry Building Society Arena
Mål: 1–0 (12) Haji Wright (Jay DaSilva), 1–1 (45) Ben Gibson (Sorba Thomas), 2–1 (90) Jack Rudoni.
Varningar, Coventry: Bobby Thomas. Stoke City: Tommy Simkin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Coventry: 4-1-0
Stoke City: 1-2-2
Nästa match:
Coventry: Bristol City FC, borta, 7 mars 16.00
Stoke City: Swansea City FC, borta, 7 mars 16.00
Den här artikeln handlar om: