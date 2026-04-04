Cruz och Nusa klev fram som matchvinnare mot Werder Bremen

2–1 vann Red Bull Leipzig med borta mot Werder Bremen på lördagen i Bundesliga.

Segern var Red Bull Leipzigs fjärde på de senaste fem matcherna.

Antonio Nusa öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav Red Bull Leipzig en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Romulo Cruz Red Bull Leipzigs ledning. Reduceringen till 1–2 kom på tilläggstid när Salim Musah slog till och gjorde mål för Werder Bremen. Mer än så blev det dock inte för Werder Bremen.

Det här betyder att Red Bull Leipzig ligger på tredje plats i tabellen och Werder Bremen är på 14:e plats.

När lagen möttes senast vann Leipzig med 2–0.

Werder Bremen tar sig an Köln i nästa match borta söndag 12 april 15.30. Red Bull Leipzig möter Mönchengladbach hemma lördag 11 april 15.30.

Werder Bremen–Red Bull Leipzig 1–2 (0–1)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (15) Antonio Nusa, 0–2 (52) Romulo Cruz, 1–2 (90) Salim Musah.

Varningar, Werder Bremen: Marco Friedl, Cameron Puertas. Red Bull Leipzig: Tidiam Gomis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 3-0-2

Red Bull Leipzig: 4-0-1

