Crysencio Summerville avgjorde när West Ham sänkte Fulham

West Ham vann med 1–0 mot Fulham

Crysencio Summerville matchvinnare för West Ham

West Ham utan insläppt mål

Målet i andra halvleken blev matchens enda. West Ham vann med 1–0 (0–0) borta mot Fulham i Premier League.

Det här var West Hams fjärde nolla den här säsongen.

Fulham–West Ham – mål för mål

Fulham har två vinster och tre förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan West Ham har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad.

I nästa match möter Fulham Nottingham Forest borta på söndag 15 mars 15.00. West Ham möter Manchester City lördag 14 mars 21.00 hemma.

Fulham–West Ham 0–1 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (65) Crysencio Summerville.

Varningar, Fulham: Antonee Robinson, Calvin Bassey. West Ham: Jarrod Bowen, Aaron Wan-Bissaka, Mateus Fernandes, Mohamadou Kante.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-0-3

West Ham: 2-2-1

Nästa match:

Fulham: Nottingham Forest FC, borta, 15 mars 15.00

West Ham: Manchester City, hemma, 14 mars 21.00