Crystal Palace föll mot Larnaca med 0–1

Larnaca vann med 1–0 mot Crystal Palace

Riad Bajic avgjorde för Larnaca

Andra raka segern för Larnaca

Crystal Palace räckte inte till mot Larnaca på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (0–0) till Larnaca.

Riad Bajic blev matchhjälte efter 51 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Aberdeen nästa för Larnaca

Nästa motstånd för Crystal Palace är AZ Alkmaar. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Selhurst Park.

Crystal Palace–Larnaca 0–1 (0–0)

Conference League herr, Selhurst Park

Mål: 0–1 (51) Riad Bajic.

Varningar, Crystal Palace: Eddie Nketiah, Jean Philippe Mateta. Larnaca: Pere Pons, Marcus Rohden.

Nästa match:

Crystal Palace: AZ Alkmaar, hemma, 6 november