Crystal Palace föll mot Larnaca med 0–1
- Larnaca vann med 1–0 mot Crystal Palace
- Riad Bajic avgjorde för Larnaca
- Andra raka segern för Larnaca
Crystal Palace räckte inte till mot Larnaca på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (0–0) till Larnaca.
Riad Bajic blev matchhjälte efter 51 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Aberdeen nästa för Larnaca
Nästa motstånd för Crystal Palace är AZ Alkmaar. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Selhurst Park.
Crystal Palace–Larnaca 0–1 (0–0)
Conference League herr, Selhurst Park
Mål: 0–1 (51) Riad Bajic.
Varningar, Crystal Palace: Eddie Nketiah, Jean Philippe Mateta. Larnaca: Pere Pons, Marcus Rohden.
Nästa match:
Crystal Palace: AZ Alkmaar, hemma, 6 november
