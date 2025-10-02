Crystal Palace segrade mot Dynamo Kiev på Arena Lublin

Samsunspor nästa motståndare för Dynamo Kiev

Crystal Palace segrade – 2–0 mot Dynamo Kiev

Daniel Munoz avgjorde för Crystal Palace

Crystal Palace tog greppet om bortamatchen mot Dynamo Kiev på torsdagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Conference League herr slutade 2–0.

Dynamo Kiev–Crystal Palace – mål för mål

Daniel Munoz gjorde 1–0 för Crystal Palace efter en dryg halvtimme. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Eddie Nketiah träff och ökade ledningen för Crystal Palace. Det blev också matchens sista mål.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Larnaca. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Selhurst Park.

Dynamo Kiev–Crystal Palace 0–2 (0–1)

Conference League herr, Arena Lublin

Mål: 0–1 (31) Daniel Munoz, 0–2 (58) Eddie Nketiah.

Varningar, Dynamo Kiev: Aliou Thiare. Crystal Palace: Adam Wharton, Borna Sosa.

Nästa match:

Crystal Palace: AEK Larnaca, hemma, 23 oktober