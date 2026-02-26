Crystal Palace till åttondelsfinal – slog Zrinjski Mostar

Crystal Palace vann med 3–1 totalt

Maxence Lacroix matchvinnare för Crystal Palace

Crystal Palace höll tätt bakåt

Crystal Palace vann totalt mot Zrinjski Mostar i 16-delsfinal i Conference League herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Crystal Palace, vilket betyder att Crystal Palace står som segrare med totala resultatet 3–1.

Crystal Palace–Zrinjski Mostar – mål för mål

Maxence Lacroix gav Crystal Palace ledningen i 36:e minuten efter förarbete av Adam Wharton.

2–0-målet kom på övertid när Evann Guessand slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Crystal Palace–Zrinjski Mostar 2–0 (1–0), 3–1 totalt

16-delsfinal i Conference League herr, Selhurst Park

Mål: 1–0 (36) Maxence Lacroix (Adam Wharton), 2–0 (90) Evann Guessand.

Varningar, Crystal Palace: Adam Wharton, Jaydee Canvot, Joergen Strand Larsen. Zrinjski Mostar: Karlo Abramovic, Leo Mikic, Neven Djurasek.