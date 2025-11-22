Crystal Palace vann mot Wolverhampton på Molineux Stadium

Seger för Crystal Palace med 2–0 mot Wolverhampton

Daniel Munoz avgjorde för Crystal Palace

Femte raka förlusten för Wolverhampton

Efter en mållös första halvlek avgjorde Crystal Palace matchen mot Wolverhampton i andra halvlek. Till slut vann Crystal Palace lördagens bortamatch i Premier League med 2–0.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Crystal Palace höll nollan.

Crystal Palace har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Manchester United nästa för Crystal Palace

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Daniel Munoz gav Crystal Palace ledningen.

I 69:e minuten nätade Yeremy Pino och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Crystal Palace ligger på fjärde plats i tabellen och Wolverhampton är på 20:e och sista plats. Crystal Palace var tia i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Wolverhampton Aston Villa på Villa Park 15.05. Crystal Palace tar sig an Manchester United hemma 13.00.

Wolverhampton–Crystal Palace 0–2 (0–0)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (63) Daniel Munoz, 0–2 (69) Yeremy Pino.

Varningar, Wolverhampton: Joao Gomes, Tolu Arokodare. Crystal Palace: Marc Guehi, Daniel Munoz, Yeremy Pino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-0-5

Crystal Palace: 2-2-1

Nästa match:

Wolverhampton: Aston Villa, borta, 30 november

Crystal Palace: Manchester United, hemma, 30 november