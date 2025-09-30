Cullen och Franco klev fram borta mot Blackburn

Swansea City vann med 2–1 mot Blackburn

Liam Cullen matchvinnare för Swansea City

Andra raka förlusten för Blackburn

Swansea City vann en målmässigt borta mot Blackburn i Championship på tisdagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Liam Cullen slog till efter 67 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Leicester nästa för Swansea City

Blackburn tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Todd Cantwell.

Swansea City kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Goncalo Franco. Swansea City gjorde också 1–2 i 67:e minuten när Liam Cullen fick träff. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Blackburns tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Swansea Citys andra uddamålsseger.

Det här betyder att Blackburn nu ligger på 21:a plats i tabellen och Swansea City är på sjunde plats. Ett fint lyft för Swansea City som låg på 13:e plats så sent som den 29 september.

Den 20 januari möts lagen återigen.

Blackburn tar sig an Stoke City i nästa match hemma lördag 4 oktober 13.30. Swansea City möter samma dag 16.00 Leicester hemma.

Blackburn–Swansea City 1–2 (1–1)

Championship

Mål: 1–0 (28) Todd Cantwell, 1–1 (44) Goncalo Franco, 1–2 (67) Liam Cullen.

Varningar, Blackburn: Sondre Tronstad, Todd Cantwell, Sean Mcloughlin. Swansea City: Josh Tymon, Cameron Burgess.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 2-0-3

Swansea City: 2-2-1

Nästa match:

Blackburn: Stoke City FC, hemma, 4 oktober

Swansea City: Leicester City FC, hemma, 4 oktober