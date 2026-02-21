Daniel Bennie stor matchhjälte när Queens Park Rangers vann

Queens Park Rangers vann med 3–1 mot Hull

Daniel Bennie avgjorde för Queens Park Rangers

Andra raka nederlaget för Hull

Queens Park Rangers vann efter ett riktigt sent avgörande borta mot Hull i Championship på lördagen. Daniel Bennie gjorde 1–2 i 84:e minuten – och Richard Kone gjorde 1–3 på tilläggstid.

Southampton nästa för Queens Park Rangers

Efter 22 minuters spel gjorde Queens Park Rangers 0–1. Hull kvitterade när Joe Gelhardt hittade rätt i 39:e minuten.

Daniel Bennie såg med sex minuter kvar att spela till att Queens Park Rangers tog ledningen. 1–3-målet kom på övertid när Richard Kone slog till och gjorde mål. 1–3-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu två vinster, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Hull med 6–7 och Queens Park Rangers med 8–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann QPR med 3–2.

Tisdag 24 februari spelar Hull hemma mot Derby County 20.45 och Queens Park Rangers mot Southampton borta 21.00 på St. Mary’s Stadium.

Hull–Queens Park Rangers 1–3 (1–1)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 0–1 (22) Självmål, 1–1 (39) Joe Gelhardt, 1–2 (84) Daniel Bennie, 1–3 (90) Richard Kone.

Varningar, Hull: Regan Slater, Liam Millar, Paddy McNair. Queens Park Rangers: Ronnie Edwards.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-1-2

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Hull: Derby County FC, hemma, 24 februari 20.45

Queens Park Rangers: Southampton FC, borta, 24 februari 21.00