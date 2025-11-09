Daniel Gudjohnsen och Sead Haksabanovic matchvinnare när Malmö FF vände mot GAIS

Malmö FF segrade – 2–1 mot GAIS

Daniel Gudjohnsen matchvinnare för Malmö FF

Ibrahim Diabate ende målskytt för GAIS

Efter en spelad halvlek var GAIS i ledningen med 1–0 på Eleda Stadion. Men Malmö FF vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Allsvenskan.

Segermålet för Malmö FF stod Daniel Gudjohnsen för efter 63 minuter.

Malmö FF–GAIS – mål för mål

Ibrahim Diabate gjorde 1–0 till GAIS efter 42 minuter. Direkt efter pausen gjorde Sead Haksabanovic mål och kvitterade för Malmö FF.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Daniel Gudjohnsen på pass av Kenan Busuladzic och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen. Målet var Daniel Gudjohnsens femte i Allsvenskan.

Det här var Malmö FF:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också GAIS:s tredje uddamålsförlust.

Malmö FF–GAIS 2–1 (0–1)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (42) Ibrahim Diabate, 1–1 (52) Sead Haksabanovic, 2–1 (63) Daniel Gudjohnsen (Kenan Busuladzic).

Varningar, Malmö FF: Oscar Lewicki. GAIS: Robin Frej, Amin Boudri, Anes Cardaklija, Joackim Fagerjord.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 2-1-2

GAIS: 3-1-1