Daniel Jebbison hjälte när Preston North End vände till seger

Preston North End nu femte, Sheffield United på 21:a plats

Tre raka mål för Preston North End

Southampton nästa motstånd för Preston North End

Preston North End såg ut att gå mot förlust vid underläge med 0–2 i hemmamatchen i Championship mot Sheffield United. Men med mål i minut 45, minut 46 och minut 58 vände laget underläget och vann med 3–2 (1–2) i fredagens match.

Daniel Jebbison slog till efter 58 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Daniel Jebbison bakom Preston North Ends avgörande

Sheffield United startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Andre Brooks gjorde målet redan i tionde minuten.

Laget gjorde också 0–2 i 16:e minuten när Callum O’Hare hittade rätt.

Preston North End reducerade till 1–2 på tilläggstid i första halvleken genom Lewis Dobbin. Preston North End kvitterade till 2–2 i 46:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Daniel Jebbison och avgjorde matchen. Därmed hade Preston North End vänt matchen.

Det här var Preston North Ends fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sheffield Uniteds sjunde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Preston North End nu ligger på femte plats. Sheffield United är på 21:a plats. Ett fint lyft för Preston North End som låg på elfte plats så sent som den 23 oktober.

Lagen möts på nytt den 25 april.

Preston North End möter Southampton i nästa match borta lördag 1 november 16.00. Sheffield United möter samma dag Derby County hemma.

Preston North End–Sheffield United 3–2 (1–2)

Championship

Mål: 0–1 (10) Andre Brooks, 0–2 (16) Callum O’Hare, 1–2 (45) Lewis Dobbin, 2–2 (46) Självmål, 3–2 (58) Daniel Jebbison.

Varningar, Preston North End: Jordan Storey, Stefan Teitur Thordarson, Harrison Armstrong, Odel Offiah. Sheffield United: Jairo Riedewald.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 2-1-2

Sheffield United: 2-0-3

Nästa match:

Preston North End: Southampton FC, borta, 1 november

Sheffield United: Derby County FC, hemma, 1 november