Danny da Costa räddade poäng när Mainz kryssade mot Hoffenheim

1–1 mellan Mainz och Hoffenheim

Danny da Costa kvitterade i 76:e minuten

Mainz nu 17:e, Hoffenheim på sjätte plats

I halvtid ledde Hoffenheim matchen på bortaplan i Bundesliga mot Mainz med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Mainz in i matchen och kvitterade genom Danny da Costa efter 76 minuters spel. Matchen slutade 1–1.

Mainz–Hoffenheim – mål för mål

Hoffenheim gjorde 0–1 efter nio minuters spel.

Danny da Costa kvitterade för Mainz med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

I den 88:e minuten blev Mainz Dominik Kohr utvisad och laget fick spela de sista två minuterna med en spelare mindre.

Det här var Mainz tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Mainz ligger kvar på 17:e plats i tabellen och Hoffenheim på sjätte plats.

Den 4 april möts lagen återigen, då på PreZero Arena.

Nästa motstånd för Mainz är Freiburg. Lagen möts söndag 30 november 19.30 på Europa-Park-Stadion.

Mainz–Hoffenheim 1–1 (0–1)

Bundesliga, Opel Arena

Mål: 0–1 (9) Självmål, 1–1 (76) Danny da Costa.

Varningar, Mainz: Silvan Widmer, Phillipp Mwene, Nadiem Amiri. Hoffenheim: Robin Hranac, Bernardo.

Utvisningar, Mainz: Dominik Kohr.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 0-2-3

Hoffenheim: 4-1-0

Nästa match:

Mainz: SC Freiburg, borta, 30 november