David Akintola matchhjälte för Hull mot Sheffield United

Seger för Hull med 1–0 mot Sheffield United

David Akintola matchvinnare för Hull

Sheffield Uniteds andra raka förlust

Hull vann med 1–0 (1–0) hemma mot Sheffield United i Championship. Matchens enda mål kom i första halvleken genom David Akintola.

Hull–Sheffield United – mål för mål

Hull har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har en vinst och fyra förluster och 2–9 i målskillnad. Det här var Hulls andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sheffield Uniteds sjätte uddamålsförlust.

Hulls nya tabellposition är 14:e plats medan Sheffield United är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft för Hull som låg på 20:e plats så sent som den 19 september.

Den 11 april möts lagen återigen.

Hull möter Birmingham i nästa match borta lördag 18 oktober 16.00. Sheffield United möter samma dag Watford hemma.

Hull–Sheffield United 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (30) David Akintola.

Varningar, Hull: John Egan, Oliver Mcburnie. Sheffield United: Callum O’Hare, Mark Mcguinness.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-2-1

Sheffield United: 1-0-4

Nästa match:

Hull: Birmingham City, borta, 18 oktober

Sheffield United: Watford FC, hemma, 18 oktober