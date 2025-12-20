De La Fuente fixade kryss på övertid för Levante mot Real Sociedad

Kryss mellan Levante och Real Sociedad

Adrian De La Fuente kvitterade på stopptid

Sevilla nästa motståndare för Levante

Levante gick mot förlust när laget på lördagen mötte Real Sociedad i La Liga på Estadio Ciudad de Valencia. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Adrian De La Fuente till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Levante.

Därmed slutade sviten vid fem förluster i rad för Levante.

Det var åttonde matchen i rad utan seger för Levante.

Levante–Real Sociedad – mål för mål

Takefusa Kubo gav gästerna Real Sociedad ledningen på tilläggstid i första halvlek.

Kvitteringen kom på övertid när Adrian De La Fuente slog till och gjorde mål på straff för Levante. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Lagen möts igen 5 april på Reale Arena.

I nästa match, söndag 4 januari möter Levante Sevilla borta på Estadio R. Sanchez Pizjuan 14.00 medan Real Sociedad spelar hemma mot Atletico Madrid 21.00.

Levante–Real Sociedad 1–1 (0–1)

La Liga, Estadio Ciudad de Valencia

Mål: 0–1 (45) Takefusa Kubo, 1–1 (90) Adrian De La Fuente.

Varningar, Levante: Pablo Martinez, Ivan Romero, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Manuel Sanchez, Adrian De La Fuente. Real Sociedad: Igor Zubeldia, Jon Gorrotxategi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 0-1-4

Real Sociedad: 1-1-3

Nästa match:

Levante: Sevilla, borta, 4 januari 14.00

Real Sociedad: Atletico de Madrid, hemma, 4 januari 21.00