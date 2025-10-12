Degerfors vann klart hemma mot Segeltorp Fotboll

Degerfors vann med 5–0 mot Segeltorp Fotboll

Lova Sandahl med två mål för Degerfors

Andra raka segern för Degerfors

Degerfors tog en enkel seger mot Segeltorp Fotboll hemma på Stora Valla i division 1 mellersta dam. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (2–0).

– Vi gör en alltigenom stark insats. Bra passningsspel, många skapade målchanser Siffrorna i underkant, kommenterade Degerfors tränare Thomas Bengtson.

I och med detta har Segeltorp Fotboll 14 förluster i rad.

Lova Sandahl gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Wilma Forsberg, Wera Helsing och Irma Mujakic.

Med en omgång kvar är Degerfors på åttonde plats i tabellen medan Segeltorp Fotboll är på 13:e plats.

Nästa motstånd för Degerfors är Hertzöga. Segeltorp Fotboll tar sig an Smedby hemma. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 14.00.