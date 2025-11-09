Degerfors vann klart mot Brommapojkarna på Grimsta IP
Redan i första halvlek tog Degerfors greppet om bortamatchen mot Brommapojkarna på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 3–1.
Brommapojkarna–Degerfors – mål för mål
Degerfors tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Dijan Vukojevic. Det dröjde till den 75:e minuten innan Marcus Rafferty ökade ledningen.
Alex Timossi Andersson reducerade för Brommapojkarna i 78:e minuten. Men mer än så orkade Brommapojkarna inte med.
1–3-målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Nahom Girmai Netabay slog till och gjorde mål. 1–3-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann IF Brommapojkarna med 3–0.
Brommapojkarna–Degerfors 1–3 (0–1)
Allsvenskan, Grimsta IP
Mål: 0–1 (30) Dijan Vukojevic, 0–2 (75) Marcus Rafferty, 1–2 (78) Alex Timossi Andersson, 1–3 (86) Nahom Girmai Netabay.
Varningar, Brommapojkarna: Alex Timossi Andersson, Daleho Irandust, Victor Lind, Kevin Ackermann. Degerfors: Leon Hien, Elias Barsoum.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brommapojkarna: 0-2-3
Degerfors: 2-2-1
