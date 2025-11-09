Degerfors vann klart mot Brommapojkarna på Grimsta IP

Degerfors vann med 3–1 mot Brommapojkarna

Marcus Rafferty matchvinnare för Degerfors

Alex Timossi Andersson målskytt för Brommapojkarna

Redan i första halvlek tog Degerfors greppet om bortamatchen mot Brommapojkarna på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 3–1.

Brommapojkarna–Degerfors – mål för mål

Degerfors tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Dijan Vukojevic. Det dröjde till den 75:e minuten innan Marcus Rafferty ökade ledningen.

Alex Timossi Andersson reducerade för Brommapojkarna i 78:e minuten. Men mer än så orkade Brommapojkarna inte med.

1–3-målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Nahom Girmai Netabay slog till och gjorde mål. 1–3-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Brommapojkarna med 3–0.

Brommapojkarna–Degerfors 1–3 (0–1)

Allsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (30) Dijan Vukojevic, 0–2 (75) Marcus Rafferty, 1–2 (78) Alex Timossi Andersson, 1–3 (86) Nahom Girmai Netabay.

Varningar, Brommapojkarna: Alex Timossi Andersson, Daleho Irandust, Victor Lind, Kevin Ackermann. Degerfors: Leon Hien, Elias Barsoum.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 0-2-3

Degerfors: 2-2-1