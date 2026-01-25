Delad pott när Angers gästade Paris FC
Söndagens match på Stade Jean Bouin slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Paris FC eller gästande Angers lyckades få till det i avsluten och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.
Paris FC–Angers – mål för mål
Paris FC har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Angers med 1–0.
Nästa motstånd för Angers är Metz. Lagen möts söndag 1 februari 17.15 på Stade Raymond Kopa.
Paris FC–Angers 0–0
Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin
Varningar, Paris FC: Timothee Kolodziejczak. Angers: Haris Belkebla.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Paris FC: 1-2-2
Angers: 2-1-2
Nästa match:
Angers: Metz, hemma, 1 februari 17.15
