Delad pott när Brest tog emot Nantes

Lördagens möte på Stade Francis-Le Ble slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Brest eller gästande Nantes lyckades få till det i avsluten och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Nantes.

Brest–Nantes – mål för mål

Brest har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nantes har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad. Det här var Brests andra oavgjorda match den här säsongen.

Den 19 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Beaujoire.

Brest tar sig an Lorient i nästa match borta söndag 19 oktober 17.15. Nantes möter samma dag 20.45 Lille hemma.

Brest–Nantes 0–0