Delad pott när Bristol C gästade Preston North End

Kryss mellan Preston North End och Bristol C

Preston North End nu sjätte, Bristol C på fjärde plats

Hull blir nästa motstånd för Preston North End

Lördagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Preston North End eller gästande Bristol C lyckades få till det i avsluten, och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Preston North End–Bristol C – mål för mål

Preston North End har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Bristol C har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad. Det här var Preston North Ends tredje oavgjorda match den här säsongen.

Preston North End ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Bristol C är på fjärde plats. Så sent som den 29 augusti låg Bristol C på nionde plats i tabellen.

Lagen möts på nytt den 4 januari.

Preston North End möter Hull i nästa match borta tisdag 30 september 20.45. Bristol C möter samma dag Ipswich hemma.

Preston North End–Bristol C 0–0