Delad pott när Burnley tog emot Everton

Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Burnley eller gästande Everton lyckades få till det i avsluten och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Burnley–Everton – mål för mål

Burnley har två oavgjorda och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–3 i målskillnad.

Tisdag 30 december 20.30 möter Burnley Newcastle hemma medan Everton spelar borta mot Nottingham Forest.

Burnley–Everton 0–0

Premier League

Varningar, Everton: Tim Iroegbunam, Tyler Dibling.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-2-3

Everton: 2-1-2

Nästa match:

Burnley: Newcastle Utd, hemma, 30 december 20.30

Everton: Nottingham Forest FC, borta, 30 december 20.30