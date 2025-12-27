Delad pott när Burnley tog emot Everton
Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Burnley eller gästande Everton lyckades få till det i avsluten och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.
Burnley–Everton – mål för mål
Burnley har två oavgjorda och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–3 i målskillnad.
Tisdag 30 december 20.30 möter Burnley Newcastle hemma medan Everton spelar borta mot Nottingham Forest.
Burnley–Everton 0–0
Premier League
Varningar, Everton: Tim Iroegbunam, Tyler Dibling.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Burnley: 0-2-3
Everton: 2-1-2
Nästa match:
Burnley: Newcastle Utd, hemma, 30 december 20.30
Everton: Nottingham Forest FC, borta, 30 december 20.30
