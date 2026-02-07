Delad pott när Charlton tog emot Queens Park Rangers

Oavgjort i mötet mellan Charlton och Queens Park Rangers

Charlton nu 17:e, Queens Park Rangers på tionde plats

Stoke City blir nästa motstånd för Charlton

Fredagens möte på The Valley, Charlton slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Charlton eller gästande Queens Park Rangers lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Charlton–Queens Park Rangers – mål för mål

Charlton har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

Queens Park Rangers ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Charlton är på 17:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann QPR med 3–1.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Blackburn. Lagen möts lördag 14 februari 16.00 på Loftus Road.

Charlton–Queens Park Rangers 0–0

Championship, The Valley, Charlton

Varningar, Charlton: Harry Clarke, Luke Chambers. Queens Park Rangers: Harvey Vale.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 2-1-2

Queens Park Rangers: 1-3-1

Nästa match:

Queens Park Rangers: Blackburn Rovers FC, hemma, 14 februari 16.00