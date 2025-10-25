Delad pott när Como gästade Parma

Lördagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Parma eller gästande Como lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Det betyder att Como gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Parma–Como – mål för mål

Parma har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 2–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Como har två vinster och tre oavgjorda och 6–3 i målskillnad. Det här var Parmas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 17 maj möts lagen återigen.

Onsdag 29 oktober 18.30 möter Parma Roma borta medan Como spelar hemma mot Verona.

Parma–Como 0–0