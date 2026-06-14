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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Arsenal och Brentford jagar supertalangen

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Brentford vill säkra upp supertalang.
Det rör sig om Leicester-spelaren Jeremy Monga, 16.
Det rapporterar Times.

Foto: Bildbyrån

Jeremy Monga har ryktats gå till Arsenal. Nu rapporterar Time att ännu en Premier League-klubb är intresserad.

Det ska röra sig om Brentford.

Den sistnämnda klubben hoppas kunna snuva ArsenalLeicester-spelaren. Brentford lockar med A-lagsspel och och sägs ha ett bra erbjudande till 16-åringen.

Jeremy Monga spelade den gångna säsongen 27 matcher i andradivisionen Championship för Leicester City, där han också är fostrad.

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