Uppgifter: Arsenal och Brentford jagar supertalangen
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Brentford vill säkra upp supertalang.
Det rör sig om Leicester-spelaren Jeremy Monga, 16.
Det rapporterar Times.
Jeremy Monga har ryktats gå till Arsenal. Nu rapporterar Time att ännu en Premier League-klubb är intresserad.
Det ska röra sig om Brentford.
Den sistnämnda klubben hoppas kunna snuva Arsenal på Leicester-spelaren. Brentford lockar med A-lagsspel och och sägs ha ett bra erbjudande till 16-åringen.
Jeremy Monga spelade den gångna säsongen 27 matcher i andradivisionen Championship för Leicester City, där han också är fostrad.
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