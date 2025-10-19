Delad pott när Elche tog emot Atlethic Bilbao

Söndagens möte på Martínez Valero slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Elche eller gästande Atlethic Bilbao lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Elche–Atlethic Bilbao – mål för mål

Elche har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad. Det här var Elches femte oavgjorda match den här säsongen.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Lördag 25 oktober möter Elche Espanyol borta 16.15 och Atlethic Bilbao möter Getafe hemma 18.30.

Elche–Atlethic Bilbao 0–0