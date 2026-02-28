Delad pott när Estrela gästade AVS

Oavgjort i mötet mellan AVS och Estrela

Alverca nästa motstånd för AVS

AVS tog poäng efter förlusten senast

Lördagens match på Estadio do CD Aves slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget AVS eller gästande Estrela lyckades få till det i avsluten och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

AVS–Estrela – mål för mål

AVS har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estrela har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Estrela med 3–0.

Lördag 7 mars 16.30 spelar AVS borta mot Alverca. Estrela möter Gil Vicente hemma på Estadio Jose Gomes söndag 8 mars 16.30.

AVS–Estrela 0–0

Primeira Liga herr, Estadio do CD Aves

Varningar, AVS: Gustavo Mendonca, Daniel Rivas. Estrela: Eddy Doue.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 1-1-3

Estrela: 1-2-2

Nästa match:

AVS: Alverca, borta, 7 mars 16.30

Estrela: Gil Vicente FC, hemma, 8 mars 16.30