Oavgjort mellan Mönchengladbach och Hamburg

Mönchengladbach nu tionde, Hamburg på elfte plats

VfB Stuttgart nästa motståndare för Mönchengladbach

Söndagens match på Borussia-Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Mönchengladbach eller gästande Hamburg lyckades få till det i avsluten, och premiären i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Mönchengladbach–Hamburg – mål för mål

När lagen möttes senast, 2018, slutade det med seger för Hamburg med 2–1.

Lagen möts igen 17 januari på Volksparkstadion.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är VfB Stuttgart. Lagen möts lördag 30 augusti 15.30 på Mercedes Benz Arena.