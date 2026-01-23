Delad pott när Hamburg gästade St Pauli

St Pauli och Hamburg kryssade

St Pauli nu 16:e, Hamburg på 13:e plats

Red Bull Leipzig nästa motstånd för St Pauli

Fredagens match på Millerntor Stadion slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget St Pauli eller gästande Hamburg lyckades få till det i avsluten och matchen i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för St Pauli.

St Pauli–Hamburg – mål för mål

St Pauli har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hamburg har tre oavgjorda och två förluster och 3–7 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet 16:e plats i tabellen. Hamburg är på 13:e plats.

När lagen senast möttes vann St Pauli med 2–0.

Nästa motstånd för St Pauli är Red Bull Leipzig. Lagen möts tisdag 27 januari 20.30 på Millerntor Stadion.

St Pauli–Hamburg 0–0

Bundesliga, Millerntor Stadion

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 1-2-2

Hamburg: 0-3-2

Nästa match:

St Pauli: RB Leipzig, hemma, 27 januari 20.30