Delad pott när HBK tog emot Brommapojkarna

0–0 mellan HBK och Brommapojkarna

HBK nu elfte, Brommapojkarna på tolfte plats

AIK blir nästa motstånd för HBK

Söndagens möte på Örjans Vall slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget HBK eller gästande Brommapojkarna lyckades få till det i avsluten och matchen i Allsvenskan slutade mållös, 0-0.

HBK–Brommapojkarna – mål för mål

HBK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brommapojkarna har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var HBK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är HBK på elfte plats i tabellen medan Brommapojkarna är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstads BK med 1–0.

HBK möter AIK i nästa match borta söndag 9 november 15.00. Brommapojkarna möter samma dag Degerfors hemma.

HBK–Brommapojkarna 0–0

Allsvenskan, Örjans Vall

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

HBK: 2-1-2

Brommapojkarna: 0-2-3

Nästa match:

HBK: AIK, borta, 9 november

Brommapojkarna: Degerfors IF, hemma, 9 november