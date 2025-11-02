Delad pott när HBK tog emot Brommapojkarna
- 0–0 mellan HBK och Brommapojkarna
- HBK nu elfte, Brommapojkarna på tolfte plats
- AIK blir nästa motstånd för HBK
Söndagens möte på Örjans Vall slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget HBK eller gästande Brommapojkarna lyckades få till det i avsluten och matchen i Allsvenskan slutade mållös, 0-0.
HBK–Brommapojkarna – mål för mål
HBK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brommapojkarna har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var HBK:s femte oavgjorda match den här säsongen.
Med en omgång kvar är HBK på elfte plats i tabellen medan Brommapojkarna är på tolfte plats.
Lagens första möte för säsongen vann Halmstads BK med 1–0.
HBK möter AIK i nästa match borta söndag 9 november 15.00. Brommapojkarna möter samma dag Degerfors hemma.
HBK–Brommapojkarna 0–0
Allsvenskan, Örjans Vall
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
HBK: 2-1-2
Brommapojkarna: 0-2-3
Nästa match:
HBK: AIK, borta, 9 november
Brommapojkarna: Degerfors IF, hemma, 9 november
