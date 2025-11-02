Prenumerera

Delad pott när HBK tog emot Brommapojkarna

  • 0–0 mellan HBK och Brommapojkarna

  • HBK nu elfte, Brommapojkarna på tolfte plats

  • AIK blir nästa motstånd för HBK

Söndagens möte på Örjans Vall slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget HBK eller gästande Brommapojkarna lyckades få till det i avsluten och matchen i Allsvenskan slutade mållös, 0-0.

HBK–Brommapojkarna – mål för mål

HBK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brommapojkarna har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var HBK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är HBK på elfte plats i tabellen medan Brommapojkarna är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstads BK med 1–0.

HBK möter AIK i nästa match borta söndag 9 november 15.00. Brommapojkarna möter samma dag Degerfors hemma.

HBK–Brommapojkarna 0–0

Allsvenskan, Örjans Vall

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

HBK: 2-1-2

Brommapojkarna: 0-2-3

Nästa match:

HBK: AIK, borta, 9 november

Brommapojkarna: Degerfors IF, hemma, 9 november

