Delad pott när Hoffenheim gästade VfB Stuttgart

Oavgjort mellan VfB Stuttgart och Hoffenheim

Bayer Leverkusen blir nästa motstånd för VfB Stuttgart

Lagen möts igen 2 maj på PreZero Arena

Lördagens match på MHPArena slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget VfB Stuttgart eller gästande Hoffenheim lyckades få till det i avsluten och matchen i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

VfB Stuttgart–Hoffenheim – mål för mål

VfB Stuttgart har en seger, två oavgjorda och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hoffenheim har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–4 i målskillnad.

Den 2 maj möts lagen återigen, då på PreZero Arena.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 10 januari 18.30 på BayArena.

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0

Bundesliga, MHPArena

Varningar, VfB Stuttgart: Atakan Karazor, Tiago Tomas, Angelo Stiller. Hoffenheim: Robin Hranac, Albian Hajdari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 1-2-2

Hoffenheim: 2-2-1

Nästa match:

VfB Stuttgart: Bayer Leverkusen, borta, 10 januari 18.30