Delad pott när Juventus tog emot Torino
- Juventus och Torino kryssade
- Juventus nu femte, Torino på elfte plats
- Fiorentina blir nästa motstånd för Juventus
Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Juventus eller gästande Torino lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Torino.
Juventus–Torino – mål för mål
Juventus har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har två vinster och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var Juventus fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Juventus ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Torino ligger på elfte plats. Noteras kan att Torino sedan den 17 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.
Den 24 maj spelar lagen mot varandra på nytt.
I nästa omgång har Juventus Fiorentina borta, lördag 22 november 18.00. Torino spelar hemma mot Como måndag 24 november 18.30.
Juventus–Torino 0–0
Serie A
Varningar, Torino: Kristjan Asllani.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 2-1-2
Torino: 2-3-0
Nästa match:
Juventus: Fiorentina, borta, 22 november
Torino: Como 1907, hemma, 24 november
