Delad pott när Juventus tog emot Torino

Juventus och Torino kryssade

Juventus nu femte, Torino på elfte plats

Fiorentina blir nästa motstånd för Juventus

Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Juventus eller gästande Torino lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Torino.

Juventus–Torino – mål för mål

Juventus har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har två vinster och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var Juventus fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Juventus ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Torino ligger på elfte plats. Noteras kan att Torino sedan den 17 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Den 24 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Juventus Fiorentina borta, lördag 22 november 18.00. Torino spelar hemma mot Como måndag 24 november 18.30.

Juventus–Torino 0–0

Serie A

Varningar, Torino: Kristjan Asllani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 2-1-2

Torino: 2-3-0

Nästa match:

Juventus: Fiorentina, borta, 22 november

Torino: Como 1907, hemma, 24 november