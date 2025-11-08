Prenumerera

Delad pott när Juventus tog emot Torino

  • Juventus och Torino kryssade

  • Juventus nu femte, Torino på elfte plats

  • Fiorentina blir nästa motstånd för Juventus

Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Juventus eller gästande Torino lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Torino.

Juventus–Torino – mål för mål

Juventus har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har två vinster och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var Juventus fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Juventus ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Torino ligger på elfte plats. Noteras kan att Torino sedan den 17 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Den 24 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Juventus Fiorentina borta, lördag 22 november 18.00. Torino spelar hemma mot Como måndag 24 november 18.30.

Juventus–Torino 0–0

Serie A

Varningar, Torino: Kristjan Asllani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 2-1-2

Torino: 2-3-0

Nästa match:

Juventus: Fiorentina, borta, 22 november

Torino: Como 1907, hemma, 24 november

