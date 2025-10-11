Delad pott när Karlberg tog emot Vasalund
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lördagens möte på Kristinebergs IP slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Karlberg eller gästande Vasalund lyckades få till det i avsluten och matchen i Ettan norra herr slutade mållös, 0-0.
Karlberg–Vasalund – mål för mål
Karlberg har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vasalund har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–7 i målskillnad. Det här var Karlbergs sjunde oavgjorda match den här säsongen.
När lagen möttes senast vann Vasalunds IF med 2–0.
I nästa match möter Karlberg Hammarby TFF borta på måndag 20 oktober 19.00. Vasalund möter AFC Eskilstuna söndag 19 oktober 16.00 hemma.
Den här artikeln handlar om: