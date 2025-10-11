Delad pott när Karlberg tog emot Vasalund

Lördagens möte på Kristinebergs IP slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Karlberg eller gästande Vasalund lyckades få till det i avsluten och matchen i Ettan norra herr slutade mållös, 0-0.

Karlberg–Vasalund – mål för mål

Karlberg har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vasalund har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–7 i målskillnad. Det här var Karlbergs sjunde oavgjorda match den här säsongen.

När lagen möttes senast vann Vasalunds IF med 2–0.

I nästa match möter Karlberg Hammarby TFF borta på måndag 20 oktober 19.00. Vasalund möter AFC Eskilstuna söndag 19 oktober 16.00 hemma.