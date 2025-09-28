Delad pott när Le Havre gästade Metz

Söndagens match på Stade Saint Symphorien slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Metz eller gästande Le Havre lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Metz–Le Havre – mål för mål

Metz har två oavgjorda och tre förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Le Havre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–5 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Stade Oceane den 26 april.

Nästa motstånd för Le Havre är Rennes. Lagen möts söndag 5 oktober 17.15 på Stade Oceane.

Metz–Le Havre 0–0