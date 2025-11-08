Prenumerera

Delad pott när Lecce tog emot Verona

Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Lecce eller gästande Verona lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den elfte i rad utan seger för Verona.

Lecce–Verona – mål för mål

Lecce har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Lecces fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts på nytt den 26 april.

Lecce tar sig an Lazio i nästa match borta söndag 23 november 18.00. Verona möter samma dag 12.30 Parma hemma.

Lecce–Verona 0–0

Serie A

Varningar, Lecce: Lassana Coulibaly. Verona: Nicolas Valentini, Jean Akpa, Martin Frese, Domagoj Bradaric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 1-2-2

Verona: 0-3-2

Nästa match:

Lecce: Lazio, borta, 23 november

Verona: Parma, hemma, 23 november

