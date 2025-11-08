Delad pott när Lecce tog emot Verona
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Lecce eller gästande Verona lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.
Matchen blev den elfte i rad utan seger för Verona.
Lecce–Verona – mål för mål
Lecce har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Lecces fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Lagen möts på nytt den 26 april.
Lecce tar sig an Lazio i nästa match borta söndag 23 november 18.00. Verona möter samma dag 12.30 Parma hemma.
Lecce–Verona 0–0
Serie A
Varningar, Lecce: Lassana Coulibaly. Verona: Nicolas Valentini, Jean Akpa, Martin Frese, Domagoj Bradaric.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lecce: 1-2-2
Verona: 0-3-2
Nästa match:
Lecce: Lazio, borta, 23 november
Verona: Parma, hemma, 23 november
Den här artikeln handlar om: