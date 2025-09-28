Delad pott när Lens gästade Rennes
- Rennes och Lens kryssade
- Rennes nu åttonde, Lens på sjunde plats
- Le Havre blir nästa motstånd för Rennes
Söndagens match på Roazhon Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Rennes eller gästande Lens lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.
Rennes–Lens – mål för mål
Rennes har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Lens har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–4 i målskillnad. Det här var Rennes tredje oavgjorda match den här säsongen.
Resultatet innebär att Rennes ligger kvar på åttonde plats och Lens på sjunde plats i tabellen.
Lagen möts igen 8 februari på Stade Bollaert-Delelis.
Nästa motstånd för Rennes är Le Havre. Lagen möts söndag 5 oktober 17.15 på Stade Oceane.
