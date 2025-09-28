Delad pott när Lens gästade Rennes

Rennes och Lens kryssade

Rennes nu åttonde, Lens på sjunde plats

Le Havre blir nästa motstånd för Rennes

Söndagens match på Roazhon Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Rennes eller gästande Lens lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Rennes–Lens – mål för mål

Rennes har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Lens har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–4 i målskillnad. Det här var Rennes tredje oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Rennes ligger kvar på åttonde plats och Lens på sjunde plats i tabellen.

Lagen möts igen 8 februari på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Rennes är Le Havre. Lagen möts söndag 5 oktober 17.15 på Stade Oceane.