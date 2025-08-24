Malmö FF och IFK Göteborg kryssade

Malmö FF nu tredje, IFK Göteborg på sjunde plats

Degerfors blir nästa motstånd för Malmö FF

Söndagens möte på Eleda Stadion slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Malmö FF eller gästande IFK Göteborg lyckades få till det i avsluten, och matchen i Allsvenskan slutade mållös, 0-0.

Malmö FF–IFK Göteborg – mål för mål

Malmö FF har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Göteborg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad. Det här var Malmö FF:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Malmö FF stannar därmed på tredje plats, och IFK Göteborg på sjunde plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann IFK Göteborg med 1–0.

Söndag 31 augusti 14.00 spelar Malmö FF hemma mot Degerfors. IFK Göteborg möter Värnamo hemma på Gamla Ullevi lördag 30 augusti 15.00.

Malmö FF–IFK Göteborg 0–0