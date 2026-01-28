Delad pott när Monaco tog emot Juventus

0–0 mellan Monaco och Juventus

Monaco nu 21:a, Juventus på 13:e plats

Monaco tog poäng efter förlusten senast

Onsdagens möte på Stade Louis II, Monaco slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Monaco eller gästande Juventus lyckades få till det i avsluten och matchen i Champions League slutade mållös, 0-0.

Monaco–Juventus – mål för mål

Monaco har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har tre vinster och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Monaco slutar på 21:a plats och Juventus på 13:e plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt. Så sent som den 20 januari låg Juventus på 17:e plats i tabellen.

Monaco–Juventus 0–0

Champions League, Stade Louis II, Monaco

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-2-1

Juventus: 3-2-0