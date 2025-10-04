Delad pott när Örby tog emot Eskilsminne
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lördagens möte på Örby IP slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Örby eller gästande Eskilsminne lyckades få till det i avsluten och matchen i division 1 södra dam slutade mållös, 0-0.
– Idag var det svårt att skapa farliga chanser framåt för båda lagen. Så oavgjort är ett helt rättvist resultat idag, kommenterade Örbys tränare Gytis Gelgota.
Eskilsminne har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Eskilsminne.
Örby–Eskilsminne – mål för mål
Örby har tre oavgjorda och två förluster och 4–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eskilsminne har två vinster och tre oavgjorda och 10–1 i målskillnad. Det här var Örbys tionde oavgjorda match den här säsongen.
Lördag 11 oktober 14.00 spelar Örby borta mot Halmia. Eskilsminne möter Vellinge borta på Vellinge IP söndag 12 oktober 13.00.
Den här artikeln handlar om: