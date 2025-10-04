Delad pott när Örby tog emot Eskilsminne

Lördagens möte på Örby IP slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Örby eller gästande Eskilsminne lyckades få till det i avsluten och matchen i division 1 södra dam slutade mållös, 0-0.

– Idag var det svårt att skapa farliga chanser framåt för båda lagen. Så oavgjort är ett helt rättvist resultat idag, kommenterade Örbys tränare Gytis Gelgota.

Eskilsminne har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Eskilsminne.

Örby–Eskilsminne – mål för mål

Örby har tre oavgjorda och två förluster och 4–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eskilsminne har två vinster och tre oavgjorda och 10–1 i målskillnad. Det här var Örbys tionde oavgjorda match den här säsongen.

Lördag 11 oktober 14.00 spelar Örby borta mot Halmia. Eskilsminne möter Vellinge borta på Vellinge IP söndag 12 oktober 13.00.