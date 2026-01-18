Delad pott när Parma tog emot Genoa

Söndagens möte på Stadio Ennio Tardini slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Parma eller gästande Genoa lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Parma–Genoa – mål för mål

Parma har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Genoa har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Parma möter Atalanta i nästa match borta söndag 25 januari 15.00. Genoa möter samma dag Bologna hemma.

Parma–Genoa 0–0

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Varningar, Parma: Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Jacob Ondrejka. Genoa: Vitinha, Leo Østigård.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 1-3-1

Genoa: 1-3-1

Nästa match:

Parma: Atalanta, borta, 25 januari 15.00

Genoa: Bologna, hemma, 25 januari 15.00