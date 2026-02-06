Prenumerera

Delad pott när Pisa gästade Verona

  • Oavgjort i mötet mellan Verona och Pisa

  • Verona nu 20:e, Pisa på 19:e plats

  • Parma nästa motstånd för Verona

Fredagens match på Stadio M. A. Bentegodi slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Verona eller gästande Pisa lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Verona–Pisa – mål för mål

Verona har två oavgjorda och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har tre oavgjorda och två förluster och 6–12 i målskillnad.

Det här betyder att Verona är kvar på 20:e och sista plats och Pisa stannar på 19:e plats, i serien.

Nästa motstånd för Verona är Parma. Lagen möts söndag 15 februari 15.00 på Stadio Ennio Tardini.

Verona–Pisa 0–0

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Varningar, Verona: Suat Serdar. Pisa: Marius Marin, Stefano Moreo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-2-3

Pisa: 0-3-2

Nästa match:

Verona: Parma, borta, 15 februari 15.00

