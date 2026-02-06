Delad pott när Pisa gästade Verona
- Oavgjort i mötet mellan Verona och Pisa
- Verona nu 20:e, Pisa på 19:e plats
- Parma nästa motstånd för Verona
Fredagens match på Stadio M. A. Bentegodi slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Verona eller gästande Pisa lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.
Verona–Pisa – mål för mål
Verona har två oavgjorda och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har tre oavgjorda och två förluster och 6–12 i målskillnad.
Det här betyder att Verona är kvar på 20:e och sista plats och Pisa stannar på 19:e plats, i serien.
Nästa motstånd för Verona är Parma. Lagen möts söndag 15 februari 15.00 på Stadio Ennio Tardini.
Verona–Pisa 0–0
Serie A, Stadio M. A. Bentegodi
Varningar, Verona: Suat Serdar. Pisa: Marius Marin, Stefano Moreo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Verona: 0-2-3
Pisa: 0-3-2
Nästa match:
Verona: Parma, borta, 15 februari 15.00
