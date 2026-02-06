Delad pott när Pisa gästade Verona

Oavgjort i mötet mellan Verona och Pisa

Verona nu 20:e, Pisa på 19:e plats

Parma nästa motstånd för Verona

Fredagens match på Stadio M. A. Bentegodi slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Verona eller gästande Pisa lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Verona–Pisa – mål för mål

Verona har två oavgjorda och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har tre oavgjorda och två förluster och 6–12 i målskillnad.

Det här betyder att Verona är kvar på 20:e och sista plats och Pisa stannar på 19:e plats, i serien.

Nästa motstånd för Verona är Parma. Lagen möts söndag 15 februari 15.00 på Stadio Ennio Tardini.

Verona–Pisa 0–0

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Varningar, Verona: Suat Serdar. Pisa: Marius Marin, Stefano Moreo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-2-3

Pisa: 0-3-2

Nästa match:

Verona: Parma, borta, 15 februari 15.00