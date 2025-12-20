Delad pott när Real Oviedo tog emot Celta Vigo

Kryss mellan Real Oviedo och Celta Vigo

Alaves nästa motståndare för Real Oviedo

Real Oviedo tog poäng efter förlusten senast

Lördagens möte på Nuevo Carlos Tartiere slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Real Oviedo eller gästande Celta Vigo lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Celta Vigo har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Real Oviedo–Celta Vigo – mål för mål

Real Oviedo har tre oavgjorda och två förluster och 0–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–1 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Abanca Balaidos den 12 april.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Valencia. Lagen möts lördag 3 januari 14.00 på Abanca Balaidos.

Real Oviedo–Celta Vigo 0–0

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Varningar, Real Oviedo: Santiago Colombatto, Lucas Ahijado. Celta Vigo: Manu Fernandez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 0-3-2

Celta Vigo: 3-1-1

Nästa match:

Celta Vigo: Valencia, hemma, 3 januari 14.00