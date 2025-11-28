Delad pott när Red Bull Leipzig gästade Mönchengladbach

Mönchengladbach och Red Bull Leipzig kryssade

Mönchengladbach nu elfte, Red Bull Leipzig på andra plats

Mainz nästa motstånd för Mönchengladbach

Fredagens match på Borussia-Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Mönchengladbach eller gästande Red Bull Leipzig lyckades få till det i avsluten och matchen i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Mönchengladbach–Red Bull Leipzig – mål för mål

Mönchengladbach har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Red Bull Leipzig har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 12–4 i målskillnad. Det här var Mönchengladbachs fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Mönchengladbach nu ligger på elfte plats i tabellen. Red Bull Leipzig är på andra plats. Så sent som den 31 oktober låg Mönchengladbach på 18:e plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 april på Red Bull Arena.

Fredag 5 december 20.30 spelar Mönchengladbach borta mot Mainz. Red Bull Leipzig möter Eintracht Frankfurt hemma på Red Bull Arena lördag 6 december 18.30.

Mönchengladbach–Red Bull Leipzig 0–0

Bundesliga, Borussia-Park

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 3-1-1

Red Bull Leipzig: 3-1-1

Nästa match:

Mönchengladbach: FSV Mainz, borta, 5 december

Red Bull Leipzig: Eintracht Frankfurt, hemma, 6 december