Delad pott när Southampton tog emot Portsmouth

Southampton och Portsmouth kryssade

Southampton nu 15:e, Portsmouth på nionde plats

Hull blir nästa motstånd för Southampton

Söndagens möte på St. Mary’s Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Southampton eller gästande Portsmouth lyckades få till det i avsluten, och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Det var Southamptons fjärde match i rad utan seger.

Southampton–Portsmouth – mål för mål

Southampton har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Portsmouth har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad. Det här var Southamptons tredje oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Southampton ligger på 15:e plats medan Portsmouth har niondeplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari på Fratton Park.

På lördag 20 september 16.00 spelar Southampton borta mot Hull, och Portsmouth hemma mot Sheffield Wednesday.