Delad pott när Varberg tog emot Sandvikens IF

Oavgjort mellan Varberg och Sandvikens IF

Varberg nu sjätte, Sandvikens IF på tolfte plats

Umeå FC nästa motståndare för Varberg

Lördagens möte på Påskbergsvallen slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Varberg eller gästande Sandvikens IF lyckades få till det i avsluten och matchen i Superettan slutade mållös, 0-0.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Varberg.

Varberg–Sandvikens IF – mål för mål

Varberg har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sandvikens IF har två oavgjorda och tre förluster och 1–9 i målskillnad. Det här var Varbergs nionde oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Varberg på sjätte plats i tabellen medan Sandvikens IF är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sandvikens IF med 2–1.

Varberg tar sig an Umeå FC i nästa match borta lördag 25 oktober 13.00. Sandvikens IF möter samma dag 15.00 Utsikten hemma.

Varberg–Sandvikens IF 0–0