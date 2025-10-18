Delad pott när Varberg tog emot Sandvikens IF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Varberg och Sandvikens IF
- Varberg nu sjätte, Sandvikens IF på tolfte plats
- Umeå FC nästa motståndare för Varberg
Lördagens möte på Påskbergsvallen slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Varberg eller gästande Sandvikens IF lyckades få till det i avsluten och matchen i Superettan slutade mållös, 0-0.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Varberg.
Varberg–Sandvikens IF – mål för mål
Varberg har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sandvikens IF har två oavgjorda och tre förluster och 1–9 i målskillnad. Det här var Varbergs nionde oavgjorda match den här säsongen.
Med tre omgångar kvar är Varberg på sjätte plats i tabellen medan Sandvikens IF är på tolfte plats.
Lagens första möte för säsongen vann Sandvikens IF med 2–1.
Varberg tar sig an Umeå FC i nästa match borta lördag 25 oktober 13.00. Sandvikens IF möter samma dag 15.00 Utsikten hemma.
Varberg–Sandvikens IF 0–0
Den här artikeln handlar om: