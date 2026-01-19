Delad pott när Verona gästade Cremonese
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 0–0 mellan Cremonese och Verona
- Sassuolo blir nästa motstånd för Cremonese
- Cremonese tog poäng efter förlusten senast
Måndagens match på Stadio Giovanni Zini slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Cremonese eller gästande Verona lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.
Det var Veronas sjätte match i rad utan seger.
Cremonese–Verona – mål för mål
Cremonese har två oavgjorda och tre förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad.
Nästa motstånd för Verona är Udinese. Lagen möts måndag 26 januari 20.45 på Stadio M. A. Bentegodi.
Cremonese–Verona 0–0
Serie A, Stadio Giovanni Zini
Varningar, Cremonese: Jari Vandeputte, Federico Bonazzoli, Jamie Vardy.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cremonese: 0-2-3
Verona: 0-2-3
Nästa match:
Verona: Udinese, hemma, 26 januari 20.45
Den här artikeln handlar om: