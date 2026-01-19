Prenumerera

Delad pott när Verona gästade Cremonese

FotbollDirekt
  • 0–0 mellan Cremonese och Verona

  • Sassuolo blir nästa motstånd för Cremonese

  • Cremonese tog poäng efter förlusten senast

Måndagens match på Stadio Giovanni Zini slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Cremonese eller gästande Verona lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Det var Veronas sjätte match i rad utan seger.

Cremonese–Verona – mål för mål

Cremonese har två oavgjorda och tre förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad.

Nästa motstånd för Verona är Udinese. Lagen möts måndag 26 januari 20.45 på Stadio M. A. Bentegodi.

Cremonese–Verona 0–0

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Varningar, Cremonese: Jari Vandeputte, Federico Bonazzoli, Jamie Vardy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-2-3

Verona: 0-2-3

Nästa match:

Verona: Udinese, hemma, 26 januari 20.45

