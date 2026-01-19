Delad pott när Verona gästade Cremonese

0–0 mellan Cremonese och Verona

Sassuolo blir nästa motstånd för Cremonese

Cremonese tog poäng efter förlusten senast

Måndagens match på Stadio Giovanni Zini slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Cremonese eller gästande Verona lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Det var Veronas sjätte match i rad utan seger.

Cremonese–Verona – mål för mål

Cremonese har två oavgjorda och tre förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad.

Nästa motstånd för Verona är Udinese. Lagen möts måndag 26 januari 20.45 på Stadio M. A. Bentegodi.

Cremonese–Verona 0–0

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Varningar, Cremonese: Jari Vandeputte, Federico Bonazzoli, Jamie Vardy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-2-3

Verona: 0-2-3

Nästa match:

Verona: Udinese, hemma, 26 januari 20.45