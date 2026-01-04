Dembele och Doue matchvinnare hemma mot Paris FC

PSG-seger med 2–1 mot Paris FC

PSG:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ousmane Dembele avgjorde för PSG

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för PSG som vann matchen hemma mot Paris FC i Ligue 1 herr på söndagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Segern var PSG:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Lille nästa för PSG

Desire Doue gav PSG ledningen på tilläggstid i första halvlek på pass av Fabian Ruiz.

Direkt efter pausen slog Willem Geubbels till på straff och kvitterade för Paris FC.

I 53:e minuten nätade Ousmane Dembele framspelad av Warren Zaire-Emery och gav PSG ledningen. Det blev också matchens sista mål.

Paris FC:s nya tabellposition är 15:e plats medan PSG är på andra plats.

Den 16 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Jean Bouin.

Nästa motstånd för PSG är Lille. Lagen möts fredag 16 januari 21.00 på Parc des Princes.

PSG–Paris FC 2–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (45) Desire Doue (Fabian Ruiz), 1–1 (51) Willem Geubbels, 2–1 (53) Ousmane Dembele (Warren Zaire-Emery).

Varningar, PSG: Ilya Zabarnyi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 4-0-1

Paris FC: 0-2-3

Nästa match:

PSG: LOSC Lille, hemma, 16 januari 21.00